Tras tres meses de inactividad, la máxima categoría del automovilismo vuelve este fin de semana con el Gran Premio de Australia, evento inaugural de la temporada 2026, donde el argentino Franco Colapinto buscará iniciar el año con una buena actuación a bordo del auto del equipo Alpine.

La carrera principal está programada para el domingo 8 de marzo a la 01:00 (hora de Argentina), en el circuito urbano de Albert Park, que comprende 58 vueltas y 306,124 kilómetros de recorrido.

Previo al gran premio, el piloto argentino disputará las sesiones de práctica y clasificación: la Primera Práctica será el jueves 5 de marzo a las 22:30, el viernes 6 habrá dos prácticas (a las 02:00 y 22:30), y la clasificación para definir la grilla será el sábado 7 de marzo a las 02:00.

Respecto a la transmisión, los derechos de la Fórmula 1 en Latinoamérica están en manos de Disney+ Premium, que ofrecerá la cobertura en vivo de entrenamientos, clasificación y la carrera. Además, Fox Sports suele transmitir algunas partes del evento, especialmente en Argentina.

El circuito de Albert Park, ubicado alrededor del lago homónimo en Melbourne, es un trazado rápido con 14 curvas donde históricamente se disputan grandes duelos en el inicio de la temporada. Colapinto afrontará esta prueba con la expectativa de sumar puntos desde el arranque del calendario.

Con la temporada recién comenzando, la atención de los fanáticos argentinos estará puesta en el desempeño del piloto nacional en la máxima categoría del automovilismo mundial.