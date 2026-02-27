La reanudación de una sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante de Chimbas volvió a exponer la tensión política que atraviesa al departamento. Lo que comenzó como una discusión técnica sobre la validez de la convocatoria terminó en un nuevo capítulo de la disputa de poder entre el Ejecutivo municipal y un sector del Legislativo.

La controversia se centró en la legalidad de la sesión extraordinaria. El concejal peronista Luciano Cano sostuvo que “se quería seguir con una sesión extraordinaria que estuvo mal convocada. Es que en periodo extraordinario se debe convocar con asuntos ya previstos en comisiones y no ocurrió”. En esa línea, explicó que, junto a Eduardo Núñez, de Cambia San Juan, y Maruca Arredondo, peronista, pidieron que se declare la nulidad de la sesión por considerar que no cumplía con los requisitos reglamentarios.

Publicidad

Fue en ese contexto que se dictó un cuarto intermedio. Pero lejos de descomprimir, la medida abrió paso al momento más tenso de la jornada. La funcionaria municipal Natacha Garay intentó ingresar al recinto para interiorizarse sobre el desarrollo del debate, argumentando que las sesiones son públicas. Al impedírsele el acceso, convocó a una escribana para que dejara constancia de lo que consideró una irregularidad.

El episodio elevó la temperatura política. Desde el poder legislativo rechazaron la acusación y defendieron la potestad del cuerpo durante el cuarto intermedio. El concejal Eduardo Rodríguez, también de Cambia San Juan, explicó que “el momento en que quería ingresar nosotros estábamos en cuarto intermedio y en ese momento no hay sesión pública ya que los ediles discuten entre ellos los temas a seguir, por eso no se le permitió ingresar a nadie ni, aunque sea del Ejecutivo porque tenemos la potestad de hacerlo”.

Publicidad

Eduardo Rodríguez detalló además que, tras la reanudación formal, el expediente vinculado a la revisión del reglamento interno fue retirado, por lo que la sesión se dio por finalizada alrededor de las 16. Sin embargo, el trasfondo del conflicto quedó intacto.

Lo ocurrido no es un hecho aislado. Desde fin del año pasado el Concejo viene mostrando una fragmentación con el Ejecutivo impulsado por el tratamiento del Presupuesto 2026 que generó un veto de la intendenta Daniela Rodríguez por las modificaciones sufridas al proyecto original que ella envió. La discusión de ahora sobre la interpretación del reglamento aparece como la superficie de una disputa mayor: quién fija la agenda y bajo qué condiciones se desarrollan las sesiones.

Publicidad

La apelación a tecnicismos, la nulidad de convocatorias y la intervención de escribanos anticipan que la puja continuará. En Chimbas, la tensión entre Ejecutivo y Legislativo persiste.