El proceso licitatorio para la Hidrovía Paraná-Paraguay, corredor fluvial por donde circula aproximadamente el 80 % del comercio exterior argentino, cerró este viernes con la apertura de sobres y la presentación de tres ofertas internacionales, informaron fuentes oficiales. El proceso contó con el aval de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que garantizó criterios de transparencia y competitividad en la adjudicación.

Las tres empresas que formalizaron sus propuestas son Jan De Nul NV, DEME y DTA Engenharia, firmas de dragado y balizamiento con trayectoria global en operaciones portuarias y fluviales. El ganador de la licitación gestionará la vía navegable por 25 años, en un contrato que prevé una inversión estimada en más de 10 mil millones de dólares para modernizar y mantener las operaciones.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la licitación fue una de las más competitivas y participativas, con respaldo de distintas cámaras empresariales y sectores productivos, y que la evaluación de las ofertas priorizará el componente económico para garantizar tarifas más bajas posibles junto con capacidad técnica y financiera de los oferentes.

El proceso se estructuró en tres sobres, donde se analizarán antecedentes técnicos, planes de trabajo y propuestas económicas de cada empresa, a fin de definir quién será adjudicado para operar la Vía Navegable Troncal, eje estratégico de la logística exportadora argentina.

El respaldo técnico de la ONU al proceso licitatorio fue destacado por las autoridades como un elemento que refuerza la transparencia y confianza internacional en el procedimiento, en medio de un contexto de apertura a inversiones extranjeras y fortalecimiento de la infraestructura logística.

Una vez adjudicada la concesión, se espera que las inversiones y mejoras en la Hidrovía impulsen la competitividad del comercio exterior argentino, reduciendo costos logísticos y potenciando la salida de granos, subproductos y otras exportaciones clave desde los puertos del Litoral hacia los mercados globales.