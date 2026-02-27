El tenis argentino atraviesa un momento de duro golpe a su integridad deportiva: el jugador Leonardo Aboian, de 27 años, fue suspendido por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) durante seis años y nueve meses por haber admitido múltiples violaciones al Programa Anticorrupción del Tenis, incluida la manipulación de resultados en varios encuentros de su carrera.

La decisión se conoció este viernes, luego de que Aboian aceptara 30 infracciones relacionadas con el amaño de partidos tanto en singles como en dobles, en torneos del circuito ITF World Tennis Tour y del ATP Challenger, admitiendo que al menos ocho de sus propios encuentros fueron arreglados para influir en el resultado final.

La sanción impuesta por la ITIA no sólo lo inhabilita para competir: también le prohíbe entrenar o asistir a cualquier torneo avalado por organismos como ATP, WTA, ITF o sus asociaciones nacionales, extendiéndose hasta junio de 2032. Además, el tenista deberá pagar una multa de 40.000 dólares como parte del castigo.

Aboian, cuyo mejor ranking en singles fue 453 en septiembre de 2022 y en dobles 229 en abril de 2025, había estado suspendido de forma provisional desde septiembre de 2025 mientras se llevaban adelante las investigaciones. Su carrera, hasta entonces centrada en los circuitos menores, queda prácticamente terminada, ya que para la fecha de culminación de la sanción tendrá 34 años.

La ITIA comunicó que el tenista renunció a una audiencia formal y aceptó los cargos, lo que refuerza la contundencia de la sanción y da cuenta de la rigidez con que los organismos buscan combatir la corrupción en el tenis internacional.

El caso de Aboian se suma a una serie de sanciones en el deporte blanco en los últimos años, en un contexto de crecientes controles y medidas para preservar la integridad competitiva frente a prácticas ilegales como el amaño de partidos y las apuestas deportivas.