El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes desde la Casa Blanca que su país está considerando la posibilidad de una “toma de control amistosa de Cuba”, frase que ha generado inquietud y debate internacional. Trump realizó estas declaraciones al dirigirse rumbo a Texas, sin ofrecer detalles sobre cómo se implementaría esa opción ni qué implicaría exactamente políticamente o jurídicamente.

Trump afirmó ante periodistas que el gobierno cubano “está hablando con nosotros” y que la isla se encuentra en “serios apuros”, con una situación económica y energética muy deteriorada. En sus palabras, “no tienen dinero, no tienen nada ahora, pero están hablando con nosotros y tal vez podamos hacer una toma amistosa de Cuba”, sugirió el mandatario al referirse a eventuales negociaciones.

El presidente estadounidense además destacó que el secretario de Estado, Marco Rubio, está tratando el asunto “a muy alto nivel”, en lo que podría implicar diálogos formales o informales entre las partes. Sin embargo, ni la Casa Blanca ni la administración cubana han detallado acuerdos específicos ni han comunicado oficialmente avances concretos en torno a la propuesta.

Las tensiones entre Washington y La Habana han escalado en las últimas semanas, entre sanciones, bloqueos energéticos y presiones diplomáticas, con La Habana acusando al gobierno estadounidense de intentar influir negativamente en su soberanía. Los analistas coinciden en que la frase de Trump (al hablar de una “toma amistosa”) deja amplia incertidumbre sobre su alcance y sobre cómo podría interpretarse en el marco del derecho internacional y la política exterior regional.

Gobiernos y expertos internacionales observan cuidadosamente las declaraciones, dado que implican un cambio retórico significativo respecto a décadas de políticas entre Estados Unidos y Cuba, al tiempo que suscitan preguntas sobre las intenciones reales de la administración estadounidense en el Caribe.