El Gobierno provincial y los gremios docentes dieron inicio este viernes a la cuarta sesión de la primera negociación paritaria correspondiente al año 2026, en un contexto marcado por la expectativa del sector educativo ante la definición de la pauta salarial.

La reunión es presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes. También participa el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, junto a otros funcionarios del gabinete provincial.

En representación de los trabajadores de la educación asisten la secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga; la secretaria de UDA, Karina Navarro; y el secretario de AMET, Daniel Quiroga, quienes concurren acompañados por miembros de sus respectivas comisiones directivas.

El encuentro forma parte de la primera negociación paritaria del año y constituye la cuarta instancia formal de diálogo entre las partes, en la que se analizan variables económicas, proyecciones inflacionarias y el impacto en los salarios docentes.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron la voluntad de mantener el diálogo abierto con los gremios y avanzar en una propuesta que contemple la realidad fiscal de la provincia y las demandas del sector.

Por su parte, los sindicatos reiteraron la necesidad de alcanzar un acuerdo que permita sostener el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación frente al escenario económico actual.

Se espera que, una vez finalizada la sesión, se informe oficialmente cuál fue la resolución adoptada o si las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio para continuar las negociaciones en los próximos días.

Desde el Gobierno indicaron que comunicarán los resultados del encuentro una vez concluida la reunión formal.