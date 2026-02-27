El técnico Claudio Úbeda decidió cambiar la alineación titular de Boca Juniors de cara al duelo del sábado por la octava fecha del Torneo Apertura 2026 frente a Gimnasia de Mendoza en La Bombonera, tras la confirmación de dos bajas clave por lesión en la zona ofensiva.

El entrenador había utilizado en el último partido varios futbolistas que no venían sumando minutos, pero con la recuperación de Leandro Paredes, que superó una molestia en el tobillo, el mediocampista podría regresar al once inicial este fin de semana tras evaluarse su evolución en la última práctica.

El principal motivo del ajuste táctico fue la ausencia de Edinson Cavani y Ángel Romero, ambos lesionados y fuera de la lista de convocados, lo que obliga a Úbeda a reconfigurar la ofensiva. En su lugar, el cuerpo técnico apostará por jugadores como Miguel Merentiel, Lucas Janson (quien viene siendo bien visto por el entrenador) y Adam Bareiro para ocupar los espacios en ataque.

En la defensa, la base del equipo se mantiene en gran parte, con Marcelo Weigandt como uno de los pocos que repetirían respecto al último once. Sin embargo, algunos jugadores como Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida volverían al banco, dando paso a Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco como reemplazantes en la zaga.

En el arco, Úbeda confirmó el regreso del experimentado Agustín Marchesín, que retorna a la titularidad luego de haber sido suplente en el choque por la Copa Argentina, donde Leandro Brey defendió el arco con éxito.

La propuesta del entrenador para el próximo compromiso es intentar consolidar un equipo competitivo a pesar de las ausencias, aprovechando el momento de recuperación de algunos jugadores y las alternativas ofensivas disponibles para mantener el rendimiento del equipo en el torneo local.