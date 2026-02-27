El flan casero de toda la vida es un postre simple, suave y delicioso que no necesita preparados industriales. Con ingredientes básicos (huevos, leche y azúcar) puedes lograr una textura sedosa y un sabor auténtico que recuerda a las recetas de familia.

La clave de este flan tradicional está en mezclar bien los huevos con la leche sin airearlos en exceso, cocinarlo a baño María y controlar la temperatura del horno para que no se formen burbujas ni se corte la mezcla.

Ingredientes esenciales:

4 huevos grandes

Leche (cantidad según la moldeadora o flanera que uses)

Azúcar para la mezcla y para el caramelo inicial

Preparación paso a paso:

Caramelo: Coloca azúcar en una sartén a fuego medio hasta que se funda y tome un color dorado. Vierte el caramelo líquido en el molde para flan y distribúyelo por toda la base. Mezcla: En un bol, bate ligeramente los 4 huevos. Agrega la leche y azúcar al gusto (según el dulzor deseado), y mezcla suavemente hasta integrar los ingredientes sin generar espuma. Colado: Pasa la mezcla por un colador fino para eliminar restos y asegurar una textura lisa. Cocción: Coloca el molde con la mezcla dentro de una bandeja profunda llena de agua caliente (baño María) y hornea a temperatura media hasta que el flan esté firme pero aún tembloroso en el centro. Enfriado y desmolde: Deja enfriar completamente y luego refrigera varias horas antes de desmoldar para lograr la mejor consistencia.

Este flan clásico no necesita polvos mágicos ni gelatinas añadidas. Su textura y sabor dependen únicamente de la cocción suave y de la calidad de los ingredientes. Perfecto para cerrar una comida familiar o acompañar con dulce de leche o crema batida al gusto.