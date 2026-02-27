En medio de los preparativos para el duelo entre Lanús y Boca Juniors por el Torneo Apertura 2026, el presidente del club granate adelantó que se está evaluando la posibilidad de autorizar el ingreso de hasta 10 000 hinchas visitantes al estadio La Fortaleza, una cifra que, de concretarse, marcaría un precedente por la magnitud de aforo visitante en un clásico del fútbol argentino.

El dirigente explicó que la idea surgió “pensando en el espectáculo, la convivencia entre las hinchadas y el impulso de la pasión futbolera”, y aseguró que desde la dirigencia trabajan con la policía local y la AFA para evaluar la factibilidad del plan. Si bien todavía no hay una confirmación definitiva, se espera que en los próximos días se definan los detalles logísticos y de seguridad.

Publicidad

Según fuentes del club, la intención es abrir un sector amplio del estadio a simpatizantes visitantes bajo estrictos protocolos, siempre que las autoridades competentes den el visto bueno. La propuesta generó debates entre socios y seguidores, divididos entre quienes celebran la chance de ver un clásico con mayor presencia rival y quienes reclaman cautela por cuestiones de seguridad.

La medida, de concretarse, sería una de las pocas instancias en que un club argentino permita un número tan alto de aficionados visitantes en un partido de alto riesgo, dado el perfil competitivo del enfrentamiento con Boca y la histórica rivalidad entre ambas hinchadas.

Publicidad

El presidente granate aclaró que cualquier decisión dependerá de la autorización final de las autoridades de seguridad deportiva y pública, y que la intención de la dirigencia es dialogar con todos los actores involucrados para evitar incidentes y garantizar un desarrollo pacífico del encuentro.

De confirmarse, el ingreso de 10 000 visitantes podría darle un atractivo especial al choque, representando un salto en la presencia de fanáticos visitantes en partidos de mayor relevancia, aunque las negociaciones continuarán entre el club, los organismos de seguridad y la AFA.