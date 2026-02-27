La angustia que vivió la familia de Narela Micaela Barreto durante casi un mes llegó a su fin este viernes: tras 28 días de trámites y gestiones administrativas y diplomáticas, su cuerpo fue trasladado desde los Estados Unidos hasta la Argentina, permitiendo que sus seres queridos puedan despedirla en su tierra natal.

Barreto, de 27 años y oriunda de Banfield, había sido reportada como desaparecida a fines de enero en la ciudad californiana de Los Ángeles, donde residía y trabajaba desde 2024. Su familia, alarmada por la falta de contacto, inició la denuncia de averiguación de paradero y una intensa búsqueda que concluyó con el hallazgo de su cuerpo el 29 de enero, a pocas cuadras de su departamento.

La repatriación de sus restos exigió actuaciones de autoridades locales y forenses en Estados Unidos, así como la intervención de organismos diplomáticos argentinos. Fueron necesarias complejas gestiones consulares y peritajes forenses para obtener la autorización y avanzar con el traslado, un proceso que implicó altos costos y la movilización de familiares, amigos y allegados, quienes incluso impulsaron campañas solidarias para reunir los fondos necesarios.

Una vez en Argentina, el velatorio se realizó en Remedios de Escalada, partido de Lanús, donde familiares y amigos se reunieron este viernes por la mañana para despedir a Narela. Posteriormente, sus restos fueron trasladados al Cementerio de Lomas de Zamora para su inhumación, poniendo fin a una etapa de espera y dolor para sus seres queridos.

Hasta el momento, no se han difundido precisiones oficiales sobre las causas exactas de su muerte en Los Ángeles, y la investigación en ese país permanece abierta, con estudios forenses y análisis en curso para determinar las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la joven.

Los familiares esperan que las diligencias investigativas aporten respuestas sobre lo sucedido, mientras recuerdan a Narela como una joven que decidió buscar oportunidades laborales en el exterior y que dejó un profundo impacto en quienes la conocieron.