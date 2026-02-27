Un accidente de gran impacto ocurrió este viernes por la tarde en el corazón de Milán, cuando un tranvía descarriló, arrolló a peatones y terminó estrellándose contra una pared en una de las avenidas más concurridas de la ciudad, provocando la muerte de al menos dos personas y dejando a decenas de heridos, según medios locales y agencias internacionales.

El siniestro tuvo lugar poco después de las 16:00 horas en la calle Vittorio Veneto, entre la Plaza de la República y Porta Venecia, una zona de intensa circulación peatonal y vehicular. El tranvía, que circulaba con pasajeros a bordo en la línea 9, salió de las vías, cruzó hacia el carril contrario y embistió contra un muro, arrollando a varias personas en el trayecto.

Equipos de emergencia, incluidos bomberos, policías y servicios médicos, respondieron con rapidez al llamado y trabajaron en el lugar para asistir a los heridos. Hasta el momento se reportan al menos 37 personas lesionadas, algunas trasladadas a hospitales con diferentes niveles de gravedad, aunque no se descarta que el número de afectados aumente conforme avance la jornada.

Las primeras reconstrucciones señalan que el tranvía invadió la vía contraria antes de impactar contra el muro, pero las causas exactas del descarrilamiento aún se desconocen. Las autoridades italianas han iniciado una investigación judicial para determinar si el accidente fue causado por un error humano, un problema técnico o alguna otra circunstancia.

El fiscal general de Milán se trasladó al lugar para supervisar las diligencias, y la zona permanece acordonada mientras se realizan peritajes y se continúa asistiendo a las víctimas. El hecho ha generado conmoción entre los residentes y visitantes de la ciudad, que hoy se encontraban en un área céntrica y tradicionalmente muy transitada.