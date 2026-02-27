El Gobierno confirmó que en el mes de marzo de 2026 entrará en vigencia un aumento parcial de los impuestos que inciden sobre los combustibles líquidos, como la nafta y el gasoil, lo que se trasladará al precio que pagan los consumidores en las estaciones de servicio. La modificación forma parte de una serie de ajustes fiscales previstos en el calendario económico y fue comunicada por el Ministerio de Economía.

La suba impositiva no es una suba directa de listones máximos, sino una recomposición de alícuotas dentro de la estructura que conforma el valor final del combustible. Entre los tributos que se ajustan figuran impuestos nacionales que inciden sobre los biocombustibles, tasa de rehabilitación del mercado de capitales (RMK) y otros cargos.

Publicidad

Según estimaciones oficiales y de estaciones de servicio, el efecto de esta suba de tributos podría traducirse en un incremento de entre 3 y 10 pesos por litro, aunque el impacto final dependerá de la estación, la marca y la región del país, dado que en algunas provincias se aplican ingresos brutos o tasas locales adicionales que ya estaban vigentes.

El Gobierno explicó que este ajuste parcial responde a la necesidad de revertir parte del déficit fiscal generado por la menor recaudación de otros sectores y por subsidios cruzados no deseados, además de alinear la política tributaria con la inflación general y costos logísticos recientes en el sector energético. El ministro de Economía señaló que se trata de una medida técnica que busca ordenar la estructura impositiva sin generar distorsiones abruptas en el mercado.

Publicidad

Para los consumidores, la suba implicará que llenar un tanque estándar de unos 50 litros pueda costar entre 150 y 500 pesos más, según el tipo de combustible elegido (nafta super, premium o gasoil) y las variaciones por ubicación geográfica. Los comerciantes de estaciones de servicio ya anticiparon que ajustarán sus pizarras en los primeros días de marzo.

Organizaciones de defensa del consumidor y sectores de la oposición criticaron el ajuste, advirtiendo que impactará en el bolsillo de las familias y el transporte de cargas, lo que podría trasladarse a precios de bienes y servicios de la canasta básica. Por su parte, el Gobierno señaló que acompañará con monitoreo de precios y fiscalización para evitar aumentos superiores a los permitidos por la normativa vigente.

Publicidad

La medida será oficializada en el Boletín Oficial en los próximos días y se espera que la entrada en vigencia coincida con la primera quincena de marzo, antes de que comience la temporada alta de consumo de combustibles por vacaciones y movimientos interurbanos.