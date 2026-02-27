El mes de febrero se despidió a puro ritmo en Santa Lucía con el cierre anual de los talleres de tango y folclore que se desarrollaron durante la temporada en la Plaza Departamental, uno de los espacios públicos más representativos del departamento.

El mes de febrero se despidió a puro ritmo en Santa Lucía. (Gentileza)

La jornada reunió a alumnos, profesores, familias y vecinos en un encuentro abierto que puso en valor la música y la danza como herramientas de integración comunitaria y expresión cultural.

La actividad se realizó en colaboración con la Universidad Nacional de San Juan, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones académicas y la comunidad a través de propuestas culturales accesibles para todas las edades.

Durante la muestra, los participantes compartieron coreografías y presentaciones preparadas a lo largo del año, reflejando el trabajo sostenido en los talleres y el compromiso de quienes forman parte de estos espacios de formación artística.

La Plaza Departamental volvió a consolidarse como punto de encuentro para las familias santaluceñas, que acompañaron con aplausos y entusiasmo cada presentación.

Desde la organización destacaron la participación activa de los vecinos que acompañan cada edición y renovaron el compromiso de continuar impulsando actividades culturales que promuevan la identidad local y el encuentro social en el departamento.

Con música, baile y una importante convocatoria, febrero cerró celebrando la cultura popular y reafirmando el valor de generar ámbitos de participación pensados para toda la comunidad.