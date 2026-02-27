El hombre de 49 años que la semana pasada fue brutalmente agredido con un fierro durante una pelea de tránsito en Castelar, partido de Morón, recibió el alta médica este viernes luego de permanecer internado por las heridas sufridas, según informó la Policía y fuentes judiciales.

El hecho había ocurrido cuando, tras un choque entre dos vehículos en la vía pública, los conductores se enfrentaron a golpes y uno de ellos sacó un fierro con el que atacó a la víctima, provocándole múltiples heridas que requirieron atención hospitalaria inmediata.

Tras el episodio, la víctima fue trasladada a un hospital cercano, donde fue intervenida y recibió tratamiento por sus lesiones. Después de varios días de recuperación, los médicos consideraron que su estado había mejorado lo suficiente como para permitirle continuar su recuperación en su domicilio, por lo que se le otorgó el alta médica.

La fiscalía a cargo de la causa continúa con la investigación del violento episodio de tránsito, con el objetivo de identificar y detener al agresor, quien al momento permanece prófugo. En ese marco, se analizan imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de testigos que estuvieron presentes en el lugar de la pelea.

Vecinos de Castelar y usuarios de la zona expresaron su preocupación por la escalada de violencia en peleas de tránsito y pidieron mayor presencia policial para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en la zona.

La víctima, ya en su domicilio, continuará su recuperación con cuidados ambulatorios, mientras las autoridades solicitan colaboración de la comunidad para aportar datos que ayuden a localizar al agresor y avanzar con la causa judicial.