La salud de Aída “Coca” Elena Picardi Calabró, madre de las figuras del espectáculo Iliana y Marina Calabró y viuda del recordado humorista Juan Carlos Calabró, se ha convertido en motivo de preocupación en los últimos días. La mujer de 87 años lleva más de una semana y media internada en terapia intensiva en el Sanatorio Trinidad de Palermo, tras enfrentar un cuadro de salud que se agravó progresivamente en los últimos meses.

El deterioro inicial comenzó en noviembre pasado, cuando Coca empezó a experimentar un fuerte malestar abdominal que llevó a su primera internación, donde le diagnosticaron una obstrucción intestinal. Luego de varios estudios y procedimientos, fue dada de alta, pero su estado de salud volvió a empeorar semanas después, lo que derivó en una nueva hospitalización.

Los médicos determinaron que, además de los problemas digestivos, la paciente sufría una pericarditis, una inflamación del saco que rodea el corazón. Tras estabilizarla y realizarle una punción para avanzar con el diagnóstico, los especialistas continúan esperando resultados clave que permitirán definir el próximo paso en su tratamiento, por lo que aún no se ha programado un alta médica.

La familia vive días de incertidumbre, especialmente por el temor a que la prolongada internación pueda derivar en una infección intrahospitalaria, un riesgo que genera especial preocupación dada la edad de Coca. Sus hijas han compartido que, aunque está estable, se muestra debilitada, con dificultades para movilizarse incluso en actividades sencillas como ir de la cama al baño.

Por el momento, el entorno familiar y quienes siguen de cerca su evolución mantienen la esperanza de que los estudios y cuidados continúen mostrando mejoras, mientras el equipo médico sigue evaluando su situación clínica sin definir aún un pronóstico concreto.