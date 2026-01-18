Así es el nuevo hogar de soltera de Chechu Bonelli: diseño moderno e industrial

Chechu Bonelli inició el 2026 concretando la compra de su primera vivienda como soltera. Este paso representa un nuevo comienzo personal y de reorganización familiar tras su separación de Darío Cvitanich durante el año 2025.

La conductora compartió la noticia mediante sus redes sociales con imágenes donde se la observa festejando con las llaves y dentro del inmueble. En sus publicaciones, manifestó su alegría con una declaración contundente: “Soy dueña”.

Publicidad

El hogar se caracteriza por una estética moderna con una fuerte impronta industrial, donde predominan los grandes ventanales y el uso del vidrio. La decoración utiliza una paleta de colores neutros, como blancos, grises suaves y tonos nude, para brindar luminosidad y calma a los ambientes cotidianos.

La propiedad integra el living, el comedor y la cocina en un concepto abierto pensado para la convivencia con sus hijas y recibir invitados. Entre sus detalles distintivos resaltan una escalera caracol que lleva al segundo piso y un pequeño parque interno que funciona como espacio verde con plantas.