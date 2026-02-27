El Gobierno nacional actualizó las escalas y topes para cobrar las asignaciones familiares que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) abonará a partir de marzo de 2026, con un aumento general del 2,88 %, en línea con la movilidad previsional.

La medida, formalizada mediante la Resolución 55/2026 publicada en el Boletín Oficial, modifica tanto los límites de ingresos para acceder al beneficio como los valores que percibirán los distintos grupos familiares, alcanzando a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados y titulares de asignaciones universales.

Entre los principales cambios, el tope de ingresos bruto para que un hogar acceda al salario familiar quedó fijado en $5.445.190, mientras que el límite individual para cada integrante del grupo familiar se elevó a $2.722.595.

Con estos topes, el monto a cobrar por hijo varía según la escala de ingresos familiares: aquellos con ingresos de hasta $1.028.268 recibirán $66.414, los grupos con ingresos mayores tendrán importes decrecientes hasta $13.980 para los tramos más altos dentro del tope establecido.

Las actualizaciones también se aplican a asignaciones por única vez, como Nacimiento ($77.414), Adopción ($462.845) y Matrimonio ($115.913), manteniendo el mismo límite de ingreso familiar para su percepción. La Ayuda Escolar Anual, sin tope de ingresos, se mantiene como un complemento adicional.

La actualización responde a la fórmula de movilidad que toma como referencia el último dato de inflación oficial y busca ajustar los beneficios sociales al contexto económico vigente, garantizando así la protección de los sectores con menores ingresos y cargas familiares.