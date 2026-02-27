El Senado sesiona este viernes en una jornada decisiva para el oficialismo, con el objetivo de convertir en ley dos iniciativas consideradas estratégicas por el Ejecutivo: la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil. El debate se da en el último día del período de sesiones extraordinarias y podría marcar el cierre legislativo del verano político.

El proyecto de Régimen Penal Juvenil propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves cometidos por menores, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. La iniciativa también incorpora penas alternativas para delitos con condenas menores a 10 años, entre ellas trabajos comunitarios, monitoreo electrónico, prohibición de acercamiento a la víctima y reparación integral del daño.

El texto contempla la creación de institutos especializados para garantizar educación, atención médica y tratamiento por adicciones a los jóvenes condenados. Además, dispone que el personal esté capacitado en infancia y adolescencia y prohíbe la convivencia con detenidos mayores de edad. También habilita la mediación penal juvenil y la suspensión del proceso a prueba en casos leves, con intervención obligatoria de las partes y consentimiento de la víctima, cuyos derechos quedan expresamente reconocidos dentro del proceso.

En paralelo, la Cámara alta tratará la reforma laboral, que llega con una modificación clave introducida por Diputados: la eliminación del artículo 44. Ese apartado reducía el porcentaje del salario y los plazos de licencias pagas en casos de accidentes o enfermedades no laborales, diferenciando si el hecho derivaba de una actividad voluntaria o no.

Si el Senado aprueba los proyectos sin cambios, quedarán listos para su promulgación. En caso de introducir modificaciones, deberán volver a Diputados. Incluso, si la Cámara alta rechazara la versión modificada de la reforma laboral, podría reactivarse el texto aprobado el 12 de febrero, con el artículo 44 reincorporado, un escenario que por ahora no aparece como el más probable pero que forma parte de las alternativas reglamentarias.