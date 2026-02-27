El juvenil Valentín Carboni sufrió una lesión grave en la rodilla derecha durante una práctica con el plantel de Racing Club, lo que encendió las alarmas en el club de Avellaneda y en el entorno de la Selección Argentina. Los estudios médicos confirmaron la rotura completa del ligamento cruzado anterior y una rotura parcial del ligamento colateral externo, y el delantero será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

La lesión obliga a Carboni, de 20 años y cedido por el Inter de Milán, a iniciar una recuperación que se estima entre seis y ocho meses, con lo cual quedará fuera de las canchas gran parte de la temporada e imposible de estar disponible para una convocatoria al Mundial de fútbol 2026, previsto para junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Carboni apenas había disputado cinco partidos oficiales con la camiseta de Racing desde su llegada en el último mercado de pases, buscando continuidad y desempeño que lo acercaran a una consideración en la selección mayor. La lesión representa un duro golpe para la planificación del equipo dirigido por Gustavo Costas.

La preocupación no se limita al ámbito del club: el delantero ya había sufrido anteriormente una grave lesión de ligamentos en 2024 durante un entrenamiento con la Selección Argentina, que lo marginó de la competencia durante varios meses. Esta segunda lesión similar impacta en su trayectoria y proyección deportiva.

Racing ahora evalúa si la rehabilitación de Carboni se llevará a cabo en Argentina o si el jugador regresará a Italia para continuar su proceso de recuperación con el Inter. Además, la dirigencia del club puede solicitar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) la habilitación reglamentaria para incorporar un refuerzo en su lugar durante el resto de la temporada.

La baja de Carboni se suma a otras lesiones que ha sufrido el plantel recientemente, intensificando los desafíos deportivos para Racing y planteando interrogantes sobre la reconstrucción del equipo de cara a los próximos compromisos del calendario futbolístico.