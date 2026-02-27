Hasta entonces, fue el presidente del Foro Económico Mundial de Davos, se llama Borge Brende y anunció la renuncia a la entidad internacional tras confirmarse que estuvo vinculado con Jeffrey Epstein. Se comprobó que mantuvo cenas de negocios y conversaciones vía correo electrónico y texto, de acuerdo a los archivos desclasificados esta semana.

El financista habría aprovechado su relación con Brende para hacer contactos y traficar influencias entre líderes internacionales, habiendo participado al menos una vez en la cumbre anual del FEM en Suiza.

Publicidad

Tras la promulgación de la Ley de Transparencia Epstein en noviembre de 2025, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos comenzó a publicar en su web oficial archivos e imágenes correspondientes al caso Epstein, donde aparecieron menciones de distintos miembros de la élite política mundial como Donald Trump y Bill Clinton.

En enero, la oficina de Justicia publicó el “último y más grande” paquete de archivos, que incluye alrededor de tres millones de imágenes, videos y documentos pertenecientes al financista muerto. Varios de los nombres que ya figuraban se multiplicaron, como es el caso de Donald Trump que acumula 36.000 menciones en total, mientras que aparecieron otros nuevos como Stephen Hawking, el ex príncipe Andrés y su compatriota Thorbjorn Jagland, ex premier noruego, quien sufrió un “pico de estrés” cuando se enteró que estaba en los archivos según advirtió su abogado.

Publicidad

“Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dimitir como presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial. Mi tiempo aquí, de ocho años y medio, ha sido profundamente gratificante”, escribió Brende en un comunicado en el que no mencionó a Epstein ni los motivos por los que dio un paso al costado. “Agradezco la increíble colaboración con mis colegas, socios y electores, y creo que ahora es el momento oportuno para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones”, agregó Brende, quien además fue canciller de Noruega entre 2013 y 2017.

El ahora ex titular del FEM declaró que “no conocía el pasado ni las actividades delictivas de Epstein”, a la par que lamentó “no haberlo investigado a fondo”.

Publicidad

Epstein y el FEM: según los archivos, el financista usó al organismo para acercarse a miembros de la élite global

De acuerdo a las revelaciones del Departamento de Justicia, Epstein afirmaba "odiar" al Foro Económico, mientras que aprovechaba las reuniones anuales en los Alpes suizos para traficar influencias, cumplir favores y hacer contactos entre los miembros del organismo. Si bien no está claro cuántas veces lo hizo, se supo que participó de las cumbres en Ginebra.

Los mails publicados por la oficina de Justicia demostraron que el financista se ofrecía a ayudar a sus contactos a navegar por el evento. Les proveía a sus amigos los mejores alojamientos en la conferencia y les organizaba reuniones con multimillonarios y funcionarios de gobierno. En esos documentos es donde Brende aparece mencionado, aunque todavía no está confirmado si él le facilitaba contactos a Epstein.