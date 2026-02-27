La Cámara de Comercio de San Juan confirmó la puesta en marcha del Mega Outlet, una propuesta que se llevará adelante desde el 2 al 15 de marzo en el marco del cierre de la temporada de verano 2026, con el objetivo de impulsar las ventas y dinamizar la actividad comercial local.

Durante esas dos semanas, los comercios adheridos ofrecerán descuentos especiales, rebajas, saldos de temporada y promociones en distintos rubros, brindando a los consumidores la posibilidad de acceder a productos a precios más accesibles.

Desde la entidad informaron que los locales participantes estarán debidamente identificados con los flyers institucionales oficiales. La cartelería podrá descargarse desde la página web de la Cámara o solicitarse directamente a través del correo electrónico habilitado: .

La iniciativa apunta a generar movimiento en un período clave del año, permitiendo a los comerciantes liberar stock de verano, obtener liquidez y prepararse para el recambio de mercadería de cara a la temporada otoño–invierno.

En un contexto económico desafiante, desde la Cámara destacaron que este tipo de acciones representan herramientas concretas para sostener el consumo y acompañar al sector comercial sanjuanino.

Al mismo tiempo, el Mega Outlet ofrece a los consumidores la oportunidad de encontrar productos de calidad con descuentos significativos, favoreciendo el consumo interno y el apoyo a los comercios locales.

Finalmente, desde la entidad remarcaron que la propuesta no solo busca incentivar las compras, sino también fortalecer el vínculo entre comerciantes y clientes, promoviendo una experiencia de compra atractiva y confiable en el cierre de la temporada estival.