En una sesión intensa y cargada de cruces entre oficialistas y opositores, finalmente El Régimen Penal Juvenil salió aprobado en la Cámara Alta por 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención.

Con la media sanción obtenida en Diputados, y ahora que ya aprobó el Senado, quedó establecido bajar la edad de punibilidad en menores de los 16 a los 14 años de edad.

Publicidad

A pesar del triunfo del oficialismo, durante el debate del proyecto, hubo fisuras discursivas, metodológicas y políticas tanto en el gobierno, como en la oposición. Una de las grietas políticas más hondas se evidencia nuevamente entre Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien recibió pocos días atrás a la Pastoral Social y a Cáritas, para hablar y profundizar sobre la mirada en contra que la Iglesia Católica expresó sobre el proyecto libertario para endurecer las penas.

La sorpresa radica en el archivo: tiempo atrás, en épocas de campaña, allá por 2023, Villarruel se manifestó abiertamente a favor de la ley que hoy ya no defiende.

Publicidad

No obstante, a lo largo de la sesión hubo argumentaciones destacadas de una y otra postura.

“Este proyecto de Régimen Penal Juvenil ha logrado la unanimidad del rechazo de instituciones públicas y privadas especializadas en derecho penal juvenil. Salvo un comunicado del Ministerio de Justicia y de algunos periodistas bajo la consigna de 'mano dura'”, señaló el legislador Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago).

Por su parte, Carolina Losada por la UCR dijo: “El crimen cambió y tenemos que adaptarnos a la realidad que tenemos, no podemos seguir con leyes y con reglas de juego del siglo pasado porque no funcionan. Estamos hablando de dar respuesta a tantas familias que hoy están llorando a alguien que no está”.

Publicidad

Luis Juez, por su parte, defendió el nuevo régimen penal juvenil: “Estamos hablando de una ley que viene a ordenar el cumplimiento de un compromiso asumido por la Argentina con los organismos internacionales. Ninguna ley le va a devolver a los familiares de las víctimas lo que un delincuente les robo para siempre”, dijo el senador que se sumó a la bancada libertaria.

Lucía Corpacci, en tanto, sostuvo que “Nosotros somos legisladores, no estamos para responder el enojo, estamos para dictar leyes que hagan la vida mejor y que hagan una sociedad mejor. Tenemos que actuar con racionalidad y con humanidad. Esta ley no es la solución de nada”, consideró la senadora peronista.