Los jugadores de River Plate hicieron llegar a través de sus cuentas oficiales en redes sociales sentidos mensajes de despedida para Marcelo Gallardo, luego de que el entrenador cerrara este jueves su segundo ciclo al frente del club con una victoria por 3-1 ante Banfield en el Estadio Monumental. La emotiva despedida de Gallardo (y la respuesta de sus dirigidos) colmó de simbolismo el final de una etapa que marcó profundamente al plantel y a la institución.

Entre los mensajes más destacados estuvo el de Lucas Martínez Quarta, quien debutó en Primera División bajo la dirección de Gallardo y en el último partido fue titular y capitán del equipo. En su publicación compartió imágenes junto al entrenador y escribió que está “eternamente agradecido” por todo lo vivido.

Otro emotivo posteo fue el de Sebastián Driussi, autor de uno de los goles en el encuentro, quien remarcó que el Muñeco no fue “solo un técnico”, sino alguien “importantísimo” en su carrera, agradeciendo cada consejo y el impacto tanto dentro como fuera de la cancha: “Agradecido para siempre”.

También hubo gestos de reconocimiento de otros futbolistas, como Fausto Vera, refuerzo reciente traído por Gallardo, quien celebró la despedida con emoticonos que reflejaron respeto y aplausos por la figura del DT en su trayectoria deportiva.

La despedida de Gallardo se dio en un contexto de emociones cruzadas: si bien River consiguió una victoria para cerrar su ciclo, el ambiente en torno al equipo también estuvo marcado por críticas al rendimiento reciente y por el desafío de iniciar una nueva etapa deportiva sin uno de los entrenadores más influyentes de su historia.

Este adiós sigue al breve pero sentido discurso de Gallardo ante la prensa, donde expresó su agradecimiento a la hinchada y aseguró que continuará muy pendiente de lo que ocurra en el club aunque ya no esté al frente del banco.