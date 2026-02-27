El Gobierno nacional reconoció la existencia de accesos desiguales y sin estándares unificados a los datos del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (Rnpa), lo que motivó la apertura de una iniciativa para mejorar la seguridad y transparencia de la información.

La medida busca equilibrar los distintos niveles de acceso a datos que tienen actores como ciudadanos, organismos oficiales, talleres, aseguradoras y plataformas digitales.

La Secretaría de Innovación Pública detectó que la situación actual del acceso a la base de datos del registro (que contiene información vinculada a vehículos y sus titulares) presenta disparidades en los permisos y protocolos, lo que puede derivar en desigualdad de oportunidades y riesgos de seguridad informática.

Ante esa realidad, las autoridades trabajan en la creación de un sistema abierto de datos que permita un acceso más transparente, seguro y equitativo, al tiempo que se fortalece la protección de la información personal de los ciudadanos.

La iniciativa contempla la definición de estándares comunes para garantizar que no existan ventajas indebidas para determinados actores frente a otros a la hora de consultar o utilizar los datos del Rnpa.

Desde el Gobierno sostienen que este nuevo enfoque buscará articular mejor la interoperabilidad entre bases estatales y privadas, sin comprometer la privacidad ni la protección de datos personales.

El objetivo es contar con un marco regulatorio claro que (según fuentes oficiales) permita, por ejemplo, que un usuario particular pueda consultar su propia información con los mismos niveles de seguridad que una empresa o una aseguradora.

La apertura de este debate llega en un momento de creciente digitalización de trámites vinculados al parque automotor y responde a reclamos de distintos sectores por un uso más eficiente, seguro y transparente de la información estatal.