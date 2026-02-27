La cuarta reunión paritaria entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes concluyó sin avances concretos luego de que las entidades sindicales confirmaran su adhesión al paro nacional convocado por CTERA para el próximo lunes 2 de marzo. Ante ese escenario, el Ejecutivo decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles 4 de marzo para retomar la negociación salarial.

La decisión sindical implica que el lunes no habrá clases en las escuelas públicas provinciales, en el marco de una medida de fuerza por 24 horas que impactará directamente en el inicio del calendario escolar. Además, los gremios convocaron a una movilización que tendrá como punto de concentración la sede central de UDAP a las 9 de la mañana. Del encuentro participaron representantes de UDAP, UDA y AMET, quienes ratificaron la decisión de plegarse a la protesta nacional en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento educativo.

En este contexto, la última oferta oficial quedó pendiente de definición. La propuesta contempla el pago de una ayuda escolar de $100.000 por hijo, a liquidarse con los haberes de febrero, y un monto adicional por equipamiento docente de $128.801,76 en el mismo mes. Ambos conceptos fueron planteados como un refuerzo económico para el inicio del ciclo lectivo.

En materia salarial, el Ejecutivo ofreció dos incrementos del 5% en el Valor Índice: el primero a aplicarse en marzo, tomando como base el valor de diciembre de 2025, y el segundo en junio, calculado sobre el valor de marzo de 2026. A esto se sumó un aumento de cuatro puntos en el código A01 del nomenclador docente desde marzo —ítem que no figuraba en la propuesta original— y la implementación de una cláusula de revisión en junio para evaluar la evolución de los aumentos otorgados.

Sin embargo, la adhesión al paro nacional tensó el clima de la negociación y dejó en suspenso cualquier definición inmediata. Desde el Gobierno provincial señalaron que el diálogo continúa abierto, aunque la medida de fuerza ya fue confirmada por los gremios.

El próximo encuentro fue fijado para el 4 de marzo a las 15. Allí, el Ejecutivo podría presentar una nueva alternativa salarial con el objetivo de desactivar futuras medidas y encauzar el conflicto en un escenario que, por ahora, mantiene en vilo el inicio normal de las clases en San Juan.