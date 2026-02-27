Senasa y el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur” confirmaron mediante diagnóstico de laboratorio un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) del subtipo H5 en aves silvestres de la Reserva Ecológica Costanera Sur, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El hallazgo corresponde a cisnes coscoroba que fueron analizados tras su detección en el predio, uno de los pulmones verdes más importantes de la capital.

Este episodio coincide con otras detecciones recientes de la enfermedad en aves silvestres en localidades bonaerenses como General Madariaga, Ranchos y Lobos, lo que encendió las alertas de las autoridades sanitarias nacionales y provinciales.

Publicidad

Ante la confirmación, se activaron protocolos sanitarios y de control que incluyen tareas de rastrillaje y monitoreo en parques, plazas y reservas que cuentan con espejos de agua en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de recolectar muestras que permitan determinar si existe circulación activa del virus más allá del foco inicial.

La IAAP es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a aves domésticas y silvestres, sobre todo especies acuáticas como patos, gansos, flamencos y cisnes. Si bien el virus posee un potencial zoonótico, es decir que puede transmitirse a humanos, los contagios en personas son poco frecuentes y suelen asociarse a contacto directo y reiterado con aves infectadas o superficies contaminadas.

Publicidad

Las autoridades aclararon además que no existe riesgo por el consumo de carne aviar ni de huevos, ni se ha detectado transmisión sostenida entre personas. Tampoco se espera que especies urbanas como palomas y gorriones desempeñen un rol significativo en la diseminación del virus.

Desde los organismos sanitarios recomendaron a quienes frecuentan espacios verdes evitar el contacto directo con aves silvestres y no manipular ejemplares enfermos o muertos. En caso de observar mortandad inusual o signos compatibles con IAAP (como trastornos neurológicos, respiratorios o digestivos en las aves) solicitaron notificar de inmediato al Senasa o a guardaparques en áreas protegidas.

Publicidad

La detección de este foco en la Costanera Sur subraya la importancia de la vigilancia permanente y los sistemas de alerta temprana para enfermedades de impacto sanitario y animal, especialmente en corredores biológicos y humedales urbanos durante períodos de migración de aves.