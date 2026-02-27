El Gobierno nacional aprobó el ingreso de Veladero al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por un monto de US$380 millones, lo que permitirá extender la vida útil de la mina y potenciar su capacidad productiva. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales. Se trata del tercer proyecto aprobado bajo el RIGI con impacto directo en San Juan. Previamente habían recibido el visto bueno los emprendimientos Los Azules y Gualcamayo, consolidando a la provincia como uno de los principales polos de atracción de capitales mineros en el país.

La medida implica un fuerte respaldo político y económico a Veladero, uno de los yacimientos auríferos más relevantes de la Argentina, ubicado en Iglesia. Con esta aprobación, la compañía podrá avanzar en una nueva fase de explotación y en mejoras clave en el valle de lixiviación, lo que permitirá sumar 1,6 millones de onzas adicionales a su producción actual una vez concluidas las obras.

Desde la empresa destacaron que la inversión se ejecutará en un plazo de tres años y estará orientada a optimizar procesos, ampliar capacidad operativa y asegurar la continuidad del proyecto. Veladero es operada en forma conjunta por la canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold, que mantienen participación accionaria igualitaria.

El impacto no será sólo productivo. Según lo informado, durante el desarrollo de las obras se generarán alrededor de 500 puestos de trabajo, especialmente en las temporadas de primavera y verano, cuando las condiciones climáticas permiten mayor ritmo de ejecución en alta montaña. Más del 90% del personal será sanjuanino, lo que representa un dato central en términos de derrame económico y fortalecimiento de proveedores locales.

La aprobación del RIGI no sólo garantiza estabilidad fiscal y reglas claras para la inversión, sino que además consolida la estrategia de San Juan de posicionarse como destino prioritario para proyectos vinculados al oro y al cobre, en un contexto internacional donde los minerales estratégicos cobran cada vez mayor relevancia.

En términos macroeconómicos, el aval a Veladero se inscribe en la política del Gobierno nacional de atraer grandes inversiones mediante beneficios impositivos y previsibilidad normativa. Para la Provincia, en tanto, significa sostener uno de sus principales motores económicos, asegurar empleo en el sector y extender la vida útil de un yacimiento clave que viene operando desde 2005.

Con este nuevo paso, San Juan suma respaldo nacional para profundizar su matriz minera. El desafío hacia adelante será equilibrar crecimiento productivo, generación de empleo y estándares ambientales, en un escenario donde la minería continúa siendo uno de los ejes estructurales del desarrollo provincial.