En la sesión del Senado de la Nación del pasado viernes, que sancionó el Régimen Penal Juvenil con la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años por 44 votos afirmativos contra 27 negativos, los legisladores sanjuaninos tuvieron posturas distintas según sus espacios políticos.

El senador Bruno Olivera Lucero, de La Libertad Avanza, votó a favor de la reforma, alineándose con el oficialismo que impulsó el proyecto desde el Ejecutivo y logró reunir mayoría en el recinto.

Publicidad

Por su parte, el senador Sergio Uñac, del bloque Unión por la Patria, votó en contra de la baja de la edad de imputabilidad, junto con buena parte de su espacio político que cuestionó el contenido de la ley y su alcance.

La tercera senadora por la provincia, María Celeste Giménez, también perteneciente al bloque de Unión por la Patria, se alineó con la negativa en la votación, reflejando así la postura mayoritaria de su bancada frente al proyecto.

Publicidad

El resultado en el Senado muestra una fragmentación dentro de los representantes de San Juan, con uno de ellos apoyando la iniciativa promovida por el Gobierno y dos votando en contra, siguiendo las líneas del peronismo y aliados que criticaron la norma.

La votación fue la culminación de un debate intenso en el que el oficialismo defendió el cambio de edad de imputabilidad como un avance en la respuesta a la inseguridad, mientras que sectores de la oposición y organizaciones sociales cuestionaron la constitucionalidad y la eficacia de la medida.

Publicidad

Este balance del voto sanjuanino adquiere relevancia política local a medida que se analizan las próximos roles de estos legisladores en futuras leyes de seguridad y justicia, y cómo esas posiciones pueden influir en sus espacios electorales y en la relación con sus provincias.