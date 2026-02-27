La molienda de girasol en Argentina marcó en enero de 2026 un récord de más de 320.000 toneladas procesadas, el nivel más alto de los últimos 13 años, según datos oficiales del sector agroindustrial. El volumen refleja un repunte significativo en la actividad y responde al aumento en la disponibilidad de materia prima y condiciones favorables para su industrialización.

El desempeño del inicio de temporada supera ampliamente los registros de enero de años previos, y es interpretado por analistas y operadores del mercado como una señal de recuperación en el complejo girasolero. En particular, este récord se da en medio de una mayor oferta tras una buena cosecha y una demanda creciente por los derivados de este cultivo, tanto en el mercado interno como externo.

La molienda de girasol constituye un eslabón clave para la producción de aceite vegetal y expeller, insumos con fuerte presencia en las cadenas de valor de la alimentación humana y la industria oleaginosa. La fuerte actividad en enero puede contribuir a dinamizar la economía del sector y potenciar la participación exportadora de productos elaborados con semillas de girasol.

Este récord productivo también se enmarca en la reactivación de la industria de crushing (procesamiento de oleaginosas), que viene mostrando señales de mayor ritmo tras años de resultados más moderados. La mejora en la molienda podría impactar positivamente en los precios relativos de los derivados y en los ingresos de los productores.

Si bien enero representa solo el primer mes de la campaña de molienda, el desempeño alcanzado genera expectativas sobre la continuidad de esta tendencia durante los próximos meses, siempre que se mantengan las condiciones de oferta, demanda y competitividad del sector.

El sector espera que este impulso inicial se traduzca en mayores volúmenes exportables de productos de girasol, lo que podría contribuir al ingreso de divisas y a fortalecer la posición argentina en los mercados internacionales de oleaginosas y sus derivados.