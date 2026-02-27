El Consejo de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón aprobó el informe de análisis de riesgo presentado por Argentina, la etapa más compleja y decisiva dentro del proceso que habilita la importación de carne vacuna argentina desde todo el territorio nacional. Este avance representa un hito significativo después de casi 20 años de negociaciones bilaterales, y acerca al país a la apertura de uno de los mercados más exigentes y valiosos del mundo.

La decisión fue adoptada durante la 77ª reunión del Consejo japonés, donde las autoridades evaluaron los resultados técnicos vinculados al proceso de exportación de carne bovina argentina proveniente de la zona libre de fiebre aftosa con vacunación (es decir, la mayor parte del territorio nacional fuera de la Patagonia) y no se registraron objeciones al documento técnico presentado.

Publicidad

Este paso clave se produce como resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la Cancillería Argentina, la embajada en Japón y el SENASA, que durante dos años llevaron adelante un intenso intercambio técnico con especialistas japoneses, implementando auditorías, intercambios de información y visitas de expertos.

Si bien Argentina ya cuenta desde 2018 con habilitación para exportar carne vacuna a Japón desde la zona libre de aftosa sin vacunación en la Patagonia, la aprobación reciente abre la posibilidad de ampliar ese alcance a todo el país, lo que podría incrementar significativamente el potencial exportador argentino hacia este destino estratégico.

Publicidad

Japón es uno de los principales importadores mundiales de proteína bovina, con compras anuales que rondan las 500 mil toneladas por más de US$3.100 millones, y paga precios elevados por cortes premium bajo estrictos estándares de calidad y sanidad.

El avance técnico no habilita aún el inicio inmediato de embarques; ahora el proceso ingresa a una fase administrativa final, donde se definirán los protocolos operativos y las condiciones comerciales para concretar los primeros envíos hacia el mercado japonés.

Publicidad

Para el sector cárnico argentino, esta perspectiva significa una oportunidad de diversificar mercados en un contexto global competitivo, consolidar la reputación sanitaria del país y ampliar el acceso internacional de uno de sus productos más emblemáticos.