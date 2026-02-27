El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, celebró públicamente la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para Veladero, por un monto de US$380 millones. A través de sus redes sociales, el mandatario puso el foco en el impacto estructural que tendrá la medida para la provincia, tanto en términos productivos como laborales. “Se asegura la extensión de la vida útil del proyecto y se está garantizando el empleo para San Juan”, expresó Orrego, subrayando que la aprobación del RIGI no sólo representa una inyección de capital, sino una señal de previsibilidad para uno de los principales motores económicos provinciales.

El proyecto contempla obras que permitirán ampliar la capacidad operativa del yacimiento, con mejoras en infraestructura y nuevas etapas de explotación. En ese marco, se estima que durante el desarrollo de los trabajos se generarán alrededor de 500 puestos laborales, principalmente en temporada de primavera y verano, cuando las condiciones climáticas en alta montaña favorecen el ritmo de obra.

Orrego remarcó además que la administración provincial mantendrá una línea de trabajo orientada a consolidar inversiones estratégicas. “Desde el Gobierno nos comprometemos a seguir trabajando para generar más previsibilidad, más desarrollo y más futuro para nuestra provincia”, afirmó, en un mensaje que apunta a sostener el clima de confianza para el sector minero.

Con la aprobación para Veladero, San Juan acumula tres iniciativas avaladas en el marco del RIGI. Anteriormente habían obtenido luz verde los proyectos Los Azules y Gualcamayo, consolidando a la provincia como uno de los distritos más dinámicos en la captación de inversiones mineras a nivel nacional.

El mandatario provincial hizo referencia a lo que definió como la “segunda gran etapa minera” de San Juan. En ese sentido, el Gobierno busca posicionar a la provincia como un actor central en la producción de minerales estratégicos, en un contexto internacional donde el oro y el cobre tienen creciente demanda. En términos políticos, el respaldo al RIGI también refleja una articulación entre Nación y Provincia en materia de política minera. La señal es clara: atraer capital, asegurar estabilidad normativa y potenciar el desarrollo productivo.

Para Orrego, la aprobación del régimen no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia integral para fortalecer la matriz económica provincial. Con Veladero sumándose al esquema de incentivos, San Juan reafirma su apuesta por la minería como eje estructural de crecimiento y generación de empleo en el mediano y largo plazo.