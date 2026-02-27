Un hombre de nacionalidad panameña fue detenido en Panamá, acusado de extorsionar y pedir material de contenido sexual a menores de edad en Argentina, en una causa que se sigue por delitos contra la libertad e integridad sexual. La aprehensión se concretó en el distrito de Arraiján como parte de la denominada Operación Internacional Córdoba, una investigación conjunta entre autoridades argentinas y panameñas.

Según informaron fuentes judiciales, la investigación comenzó a raíz de un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) sobre posibles delitos contra menores en el sur de la provincia de Córdoba. Al profundizar las indagaciones, se detectó que varias víctimas (localizadas también en las provincias de San Luis y La Rioja) habían sido contactadas por redes sociales.

El modus operandi consistía en ganarse la confianza de los menores inicialmente a través de Instagram, para luego trasladar las conversaciones a WhatsApp, donde el sospechoso les pedía imágenes de contenido sexual a cambio de dinero. Si los jóvenes se negaban a enviar más material, el acusado los amenazaba con viralizar las imágenes o incluso perjudicar a sus familiares.

Durante el operativo en territorio panameño, las autoridades secuestraron una importante cantidad de material digital, que ahora está siendo analizado por los investigadores para avanzar con la causa. La detención fue posible gracias a la cooperación entre la Fiscalía de Delitos Sexuales en Panamá Oeste, la División de Ciberdelitos de la Policía panameña, la Sección Cibercrimen de la Policía de Córdoba y la Fiscalía argentina.

El detenido enfrenta cargos por corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otros delitos vinculados a la captación y extorsión de menores a través de medios digitales. La causa continúa en desarrollo mientras se evalúan las pruebas secuestradas y se buscan determinar el alcance de la red y el número de víctimas.