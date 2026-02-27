El dólar oficial terminó el mes de febrero de 2026 a $1420, según el promedio de cotizaciones del Banco Nación, consolidando el segundo mes consecutivo de caída en su valor. La tendencia bajista del tipo de cambio responde a una menor presión cambiaria y a la dinámica del mercado en este tramo del verano.

El descenso del dólar oficial se suma a la estabilización de otras variantes del tipo de cambio que vienen observando comportamientos más firmes en los últimos meses, en contraste con tramos previos de mayor volatilidad. Analistas señalan que la caída acumulada del dólar oficial puede aliviar algunas tensiones inflacionarias, aunque el impacto en precios locales todavía es objeto de seguimiento.

En el mercado minorista informal, el dólar “solidario” o “ahorro” (que incluye impuestos al comprar divisas) también reflejó movimientos descendentes, aunque con diferenciales propios del segmento y expectativas de los inversores individuales.

Especialistas en economía destacaron que la baja del dólar oficial puede estar vinculada a mejores ingresos de divisas por exportaciones y a un control de la demanda en un contexto donde las reservas del Banco Central y los flujos externos juegan un rol determinante.

Pese a la caída del tipo de cambio oficial, persisten algunas incertidumbres vinculadas a la trayectoria inflacionaria y las expectativas de agentes económicos, que suelen mirar tanto al dólar como a otros indicadores para calibrar decisiones de consumo, inversión y ahorro.

El comportamiento cambiario durante febrero se observa en sintonía con tendencias más amplias que incluyen la política monetaria, la evolución de precios en bienes y servicios y las señales del ámbito financiero. La continuidad de esta tendencia y su impacto en la economía real serán aspectos clave a observar en marzo y próximos meses.