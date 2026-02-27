El joven maestro internacional argentino Faustino Oro, de apenas 12 años, afronta una de las pruebas más desafiantes de su todavía breve pero espectacular carrera: lograr la norma final que lo consagre como el Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez. Para eso participará desde este sábado en el 21° Open Internacional de Aeroflot en Moscú, un torneo abierto de alto nivel, donde enfrentará a más de 50 grandes maestros y nueve grandes maestras.

Oro ya consiguió dos normas de Gran Maestro en torneos cerrados: primero en el “Prodigios y Leyendas” en Madrid y luego en el Memorial Szmetan-Giardelli en Buenos Aires. Ahora necesita sumar la tercera norma en un torneo abierto y rendir a un nivel superior a los 2600 puntos Elo para cumplir con los requisitos de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

El récord actual lo ostenta el estadounidense Abhimanyu Mishra, que logró el título de Gran Maestro a los 12 años, 4 meses y 25 días. Si Oro logra su objetivo en Moscú, lo hará con 12 años, 4 meses y 19 días, estableciendo una nueva marca mundial de precocidad.

El Open de Aeroflot es uno de los torneos abiertos más prestigiosos del calendario y reúne una nómina de elite, entre ellos figuras como Ian Nepomniachtchi, Andrey Esipenko y Daniil Dubov, lo que convierte el desafío en una verdadera prueba de máxima exigencia para el talento argentino.

Con un Elo que supera los 2500 puntos y precedentes que incluyen actuaciones destacadas frente a grandes maestros de renombre internacional, la expectativa alrededor del desempeño de Oro sigue creciendo entre aficionados y especialistas. El resultado en Moscú no solo definirá un récord histórico, sino también consolidará aún más a este joven prodigio como una figura de proyección mundial en el ajedrez competitivo.