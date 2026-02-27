El secretario de Finanzas de la Nación, Alejandro Lew Caputo, renunció a su cargo, y fue confirmado que el economista Federico Furiase será su reemplazo al frente de la Secretaría. La salida fue oficializada por el Gobierno nacional, que resaltó la continuidad de las políticas económicas en el área y la transición ordenada hacia la nueva gestión.

Lew Caputo presentó su dimisión en medio de desafíos fiscales y coyunturales, y su salida se produce en un momento clave para la coordinación financiera del Estado. La renuncia fue aceptada por las autoridades, que destacaron el aporte de su gestión y resaltaron la necesidad de mantener «estabilidad y previsibilidad» en el plano financiero.

Federico Furiase asumirá el cargo con el objetivo de dar seguimiento a las políticas actuales y trabajar en la articulación de estrategias que fortalezcan la gestión de los recursos del Estado. La designación de Furiase fue celebrada por distintos sectores del Gobierno como una señal de continuidad técnica y profesional en un área clave para la administración.

La Secretaría de Finanzas tiene a su cargo la coordinación del financiamiento del sector público, la gestión de la deuda y la interlocución con los mercados y organismos financieros, funciones centrales en la implementación de la política económica. La transición entre las gestiones será monitoreada de cerca por analistas y agentes del sector privado, que esperan señales claras sobre la orientación fiscal de los próximos meses.

El nuevo secretario enfrenta el desafío de mantener la confianza en los mercados y promover estrategias que fortalezcan la sustentabilidad de las cuentas públicas, en un contexto económico que exige coordinación entre las distintas áreas del Ministerio de Economía y el Ejecutivo nacional.

Desde el entorno de Furiase destacaron su trayectoria en análisis económico y su experiencia en temas de finanzas públicas como argumentos que aportan al perfil técnico que el cargo demanda, en línea con la intención oficial de consolidar la gestión financiera en un periodo de exigencias presupuestarias y expectativas del mercado.