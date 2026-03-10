En el corazón financiero del mundo, San Juan busca marcar presencia. El gobernador Marcelo Orrego participó este martes de la apertura de la “Argentina Week”, un evento de alto nivel desarrollado en la ciudad de Nueva York con el fin de atraer inversiones extranjeras y estrechar lazos económicos globales.

La actividad tuvo lugar en el auditorio principal de JPMorgan Chase, una de las entidades financieras más influyentes del planeta. Allí, Orrego acompañó al presidente de la Nación, Javier Milei, quien encabezó la jornada junto a figuras clave del gabinete nacional como el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

San Juan en la vidriera internacional

Para el mandatario sanjuanino, esta escala en la Gran Manzana es estratégica. La participación de Orrego en la comitiva oficial responde a la necesidad de posicionar a la provincia como un destino confiable para el desarrollo de sectores productivos, especialmente en minería y energías renovables, ante la mirada de referentes del sector financiero y empresarios internacionales.

Durante el acto, Orrego resaltó la importancia del discurso presidencial, enfocado en el cambio de rumbo económico del país y la estabilización de la macroeconomía. Según el gobernador, el mensaje de Milei fue una invitación directa a que los capitales globales vuelvan a confiar y apostar por las oportunidades que ofrece el suelo argentino.

Agenda de alto impacto

La agenda institucional de Orrego en los Estados Unidos continuará con reuniones clave, buscando consolidar vínculos con actores del ámbito económico que puedan traducirse en futuros proyectos para la provincia. En un contexto de reformas nacionales, San Juan intenta blindar su perfil exportador y atraer el financiamiento necesario para motorizar su economía local.