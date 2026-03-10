Tan Biónica comenzó la cuenta regresiva para su regreso a los escenarios y reveló cómo serán los shows que dará en el estadio de Vélez Sarsfield. La banda liderada por Chano Charpentier confirmó que los conciertos formarán parte de su nueva gira y prometen un espectáculo especial para los fanáticos.

El grupo se presentará el 27, 28 y 29 de marzo en Vélez, en tres recitales que marcarán el inicio de una nueva etapa artística. Allí presentarán en vivo las canciones de su nuevo álbum, El regreso, además de repasar los grandes éxitos que consolidaron su carrera.

Según adelantaron los músicos, el espectáculo tendrá una fuerte producción visual y una puesta en escena pensada para recorrer la historia del grupo. El repertorio incluirá clásicos como “Ciudad mágica”, “La melodía de Dios” y “Obsesionario en La Mayor”, junto con los temas del nuevo disco.

Los shows en Buenos Aires marcarán además el inicio de la gira del grupo, que luego continuará por distintas ciudades del interior del país, como Tucumán, Santa Fe y Mendoza, y finalizará con una presentación en México.

El regreso de Tan Biónica genera gran expectativa entre sus seguidores, ya que la banda vuelve a presentar material nuevo después de una década. Con las entradas agotadas para las primeras fechas y la confirmación de tres noches en Vélez, el grupo promete vivir uno de los momentos más importantes de su carrera.