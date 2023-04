Son sanjuaninos de menos de 35 años que buscan estabilidad económica. Los destinos son: Australia y Dinamarca. En un contexto en el que el dólar pasó la barrera de los $500, la búsqueda de estabilidad económica en los jóvenes se convirtió en una necesidad. Estos son la historia de tres sanjuaninos que comenzaron su camino para migrar.

Los tres comparten que están esperando que salga su pasaporte. Se van por becas de estudio o work in holidays. Los tres coinciden en que se van a buscar la estabilidad, ninguno tiene pretensiones de volverse rico. En los tres solo se coloca el nombre de pila para mantener la identidad de los entrevistados que prefieren no tener represalias en sus trabajos.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada

Martín trabaja en la administración de una empresa, tiene 28 años y es parte de un grupo de amigos que ya migraron, solo queda él. “Ya venía con la idea de irme, pero tener familia acá y una vida hecha te tira. Sin embargo, no poder proyectar me abruma. Así que la idea es ir, probar y de ser posible no volver”, afirmó. “Veo el futuro y no me cierra que no pueda tener una casa, que voy a trabajar toda mi vida y ni así voy a poder acceder. Mi idea es trabajar, tengo entendido que buscan mano de obra en oficios. No me da vergüenza irme a otro país a trabajar si sé que con eso voy a vivir y no sobrevivir”, cerró.

Martina es actriz, se dedica al rubro desde pequeña y parte por una beca de estudio. “Voy ya con plan de estudiar y trabajar. Estoy en un grupo de argentinos en Australia de Telegram. Allí se comparten data de bolsa de trabajo. Ojo, sabemos que el costo de vida es caro, pero yo voy a buscar estabilidad. No con el cuento de ahorrar y volver millonaria”, indicó.

Luis se desempeña en el rubro informático como desarrollador. Si bien en San Juan es una industria emergente, su búsqueda apunta a más a oportunidades sólidas. Él piensa ir a Dinamarca. “Elegí Dinamarca porque quiero trabajar media jornada en mi rubro. Acá tengo que estar en jornadas de 12 a 14 horas de laburo. Siento que la vida de me va trabajando, yo estoy más cerca de los 40 y verme en ese túnel no me sirve”, señaló.

Visas de trabajo y becas

Además de tener el pasaporte, una forma de poder entrar legalmente son las becas de estudio y las work in holidays. Estos últimos son pasaportes que se dan para trabajar, por lo general en rubros de hotelería, turismo y oficios. Estas becas se duran un año y se pueden extender hasta dos, pero se pueden pedir una sola vez en la vida.

Datos

Australia recibe unos 120.000 migrantes por año.