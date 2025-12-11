El Parque de Santa Lucía avanza en su construcción y se proyecta como una de las principales atracciones del departamento, con propuestas turísticas, recreativas y culturales que buscan convertirlo en un nuevo punto de desarrollo para toda la comunidad. Así lo confirmó el intendente Juan José Orrego a DIARIO HUARPE, quien destacó que los trabajos se ejecutan “a paso firme y certero”, adaptándose a la disponibilidad de recursos.

Según explicó, gran parte de los avances actuales corresponden a obras de infraestructura que no quedan a la vista, pero que resultan esenciales para el funcionamiento del futuro parque. Entre ellas, se encuentran los sistemas de cloacas, agua y energía, todos soterrados para garantizar seguridad y evitar riesgos eléctricos a largo plazo.

Publicidad

Orrego detalló que ya están construidos tres núcleos de baños y que la planificación apunta a recibir visitantes durante todo el año. “La idea es que el parque sea turístico, cultural, social, deportivo y educativo”, aseguró. En ese marco, confirmó proyectos como un observatorio, un planetario y un recorrido basado en una línea de tiempo vinculada al sonido. Además, adelantó que a fines de diciembre comenzará a verse la estructura de los juegos.

Otro de los frentes en marcha es el sistema de riego, que combinará goteo y aspersión para garantizar el mantenimiento de los espacios verdes. En paralelo, el municipio adquirió una hectárea adicional para incorporar al proyecto, lo que permitirá conectar la calle Pellegrini con Hipólito Tiriago y sumar dos nuevas vías de ingreso desde el barrio Lisas del Sauce.

Publicidad

“Creo que el parque tendrá características modernas, de vanguardia, y será muy convocante por sus atractivos”, afirmó el intendente, quien remarcó que el objetivo es posicionar a Santa Lucía como un punto turístico más dentro de la provincia.