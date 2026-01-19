Un avión de United Airlines, identificado como el vuelo 2323, sufrió un problema mecánico crítico este domingo por la tarde al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Orlando, Estados Unidos. No confirmaron heridos.

Según informaron fuentes de la aerolínea, durante el aterrizaje la rueda delantera del avión se desprendió, lo que generó momentos de alta tensión tanto para la tripulación como para los pasajeros.

El incidente obligó a bloquear temporalmente la pista, provocando retrasos en otros vuelos y afectando la operación normal del aeropuerto. Los pasajeros fueron trasladados posteriormente a la terminal mediante autobuses proporcionados por la aerolínea, mientras se inspeccionaba y aseguraba la aeronave.

Hasta el momento no se reportaron heridos entre los pasajeros ni la tripulación, aunque la situación generó alarma y grabaciones del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. Las autoridades del aeropuerto y de United Airlines iniciaron una investigación para determinar las causas del desprendimiento de la rueda y asegurar que se cumplan todos los protocolos de seguridad antes de volver a poner el avión en servicio.