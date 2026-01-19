Publicidad
Publicidad

Policiales > Video

Avión logra aterrizar tras desprenderse su rueda delantera en Estados Unidos

El incidente del vuelo 2323 generó retrasos en otros vuelos, pero la tripulación logró evitar un accidente mayor.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El vuelo 2323 de United Airlines sufrió un problema mecánico la tarde de este domingo al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Orlando (EE.UU.)

Un avión de United Airlines, identificado como el vuelo 2323, sufrió un problema mecánico crítico este domingo por la tarde al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Orlando, Estados Unidos. No confirmaron heridos.

Según informaron fuentes de la aerolínea, durante el aterrizaje la rueda delantera del avión se desprendió, lo que generó momentos de alta tensión tanto para la tripulación como para los pasajeros.

Publicidad

El incidente obligó a bloquear temporalmente la pista, provocando retrasos en otros vuelos y afectando la operación normal del aeropuerto. Los pasajeros fueron trasladados posteriormente a la terminal mediante autobuses proporcionados por la aerolínea, mientras se inspeccionaba y aseguraba la aeronave.

Hasta el momento no se reportaron heridos entre los pasajeros ni la tripulación, aunque la situación generó alarma y grabaciones del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. Las autoridades del aeropuerto y de United Airlines iniciaron una investigación para determinar las causas del desprendimiento de la rueda y asegurar que se cumplan todos los protocolos de seguridad antes de volver a poner el avión en servicio.

Publicidad

 

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS