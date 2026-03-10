Baby Etchecopar reveló el pasado oculto de Andrea del Boca que la une a Cristina Kirchner

Baby Etchecopar, figura central de A24, arremetió en su programa Basta Baby contra Andrea del Boca tras su participación en Gran Hermano. El periodista recordó que, aunque otros mencionan su romance con Gerardo Sofovich, ella “también fue novia de Bernardo Neustadt, y lo visitaba asiduamente a su casa de Martínez”.

Etchecopar aseguró haber tenido en sus manos los testamentos del comunicador fallecido: “en uno de ellos, creo que era en el cuarto, le dejaba algo a Andrea del Boca y a la hija de ella”, detallando que se trataba de “una jaulita de oro que había traído de Europa a la nena, y creo que 5.000 dólares”. Según su relato, la actriz “soñó en algún momento con ser la continuadora de la fortuna o el éxito de él”.

Publicidad

Sobre las recientes declaraciones de la actriz en el reality, quien afirmó ser “italiana y tengo sangre india” por una abuela que luchó en la Campaña del Desierto, Baby sostuvo que “los artistas cuando vienen en caída libre sacan cartas que nunca habían dicho en su vida”.

Al oírla advertir “soy hija de italianos y de indios, no te pongas enfrente”, el conductor la comparó con la exmandataria: “me hizo acordar a 'ténganle miedo a Dios y un poquito a mí'”. Baby describió que “esta chica entraba a la Casa de Gobierno por la alfombra roja, y cuando Cristina recibía a los actores, ella ya estaba sentada adentro como primera dama”. Además, sentenció que la intérprete, a quien hoy ven “despeinada con los rollos, era la coach de Cristina y no le tocabas el traste con una caña de 300 metros”.

Publicidad

Finalmente, Etchecopar cuestionó su presente profesional: “¿Qué querés cambiar, Andrea? Ya fuiste la mano derecha de Cristina, ya está, cometela, no vayas a Gran Hermano a robarle el sueldo a otro. Quedate en tu casa mirando las novelas viejas”.

También puso en duda su situación financiera: “¿Qué hiciste con la plata? No me mientas que no tenés guita, y si no tenés guita, pedile a Cristina que te haga un cheque”, recordando que trabajó siempre con su padre como dueño, su cuñado de escritor, su hermana en vestuario y su madre de manager.