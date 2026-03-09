El balance del Operativo Verano en San Juan del 2026 dejó un total de 375 actas de infracción, 262 vehículos radiados de circulación, 99 licencias retenidas y siete casos por conducir en estado de intoxicación alcohólica, según informó el comisario Ricardo Díaz, jefe de la División Tránsito D7 de la Policía de San Juan.

En declaraciones a Radio Sarmiento, el funcionario explicó que el operativo se desarrolló entre diciembre del año pasado hasta este principio del mes de marzo, y tuvo como principal objetivo reforzar los controles en las zonas turísticas y de mayor concentración de personas.

“Durante los meses que funcionó el operativo se labraron 375 actas, con 262 vehículos radiados, 99 licencias retenidas, siete por conducir en estado de intoxicación alcohólica”, detalló.

En un comparativa al período del 2024-2025, entre el 30 de diciembre y el 2 de enero los controles fueron aún más intensos. En esos días se realizaron 433 pruebas de alcoholemia, se registraron 181 actas de infracción (42 de ellas por alcohol positivo) y se radiaron 60 vehículos, por lo que hubo una notable disminución de infracciones con respecto al período anterior.

A pesar de las infracciones detectadas, Díaz consideró que el balance general fue positivo, principalmente porque en las zonas donde se desarrolló el operativo no hubo víctimas fatales. “La zona donde se trabajó tuvo una afluencia muy grande de gente, sobre todo los fines de semana en el dique, el perilago y el río de calle Las Moras, pero gracias a Dios no tuvimos que lamentar víctimas fatales”, señaló.

El jefe policial explicó que en algunos momentos la concurrencia fue tan grande que se debieron aplicar medidas de control adicionales. “Hubo momentos en que estaba tan lleno el río que se tuvo que cerrar antes de lo previsto por la cantidad de gente”, indicó.

Las infracciones más comunes

Según detalló Díaz, las faltas más frecuentes detectadas durante los controles estuvieron relacionadas con conductas imprudentes al volante.

“La infracción más común fue el no uso del cinturón de seguridad, después conducir sin luces y manejar con una sola mano”, explicó.

En muchos de esos casos, el motivo era el uso del celular mientras se conduce. “La mayoría de las veces que infraccionamos por manejar con una sola mano es porque la persona llevaba el celular en la otra”, afirmó.

El comisario advirtió que este tipo de distracciones puede tener consecuencias graves. “Si uno va a 100 kilómetros por hora, desde que detecta un obstáculo hasta que logra frenar completamente recorre unos 120 metros. Si además va mirando el celular, ese tiempo y esa distancia aumentan”, explicó.

Prevención y controles

Díaz remarcó que el trabajo de seguridad vial se basa en dos pilares: la prevención y el control. “Por un lado están las campañas de concientización y las charlas, y por otro lado, cuando no queda otra, la infracción”, señaló.

Según relató, muchas veces los conductores intentan justificar las faltas cuando son detenidos en los controles. “Se escucha de todo: que recién salían, que se distrajeron o que atendían una llamada importante. Nosotros siempre decimos que, si es necesario, hay que detenerse a un costado del camino”, afirmó.

Finalmente, destacó que el Operativo Verano permitió reforzar la seguridad en sectores donde se concentra gran cantidad de personas durante la temporada estival, especialmente en zonas de ríos y diques de la provincia.