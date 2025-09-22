Huarpe Deportivo > Este lunes
Balón de Oro 2025: candidatos, categorías y cómo será la votación en la gala de París
POR REDACCIÓN
La espera llegó a su fin y este lunes se entregará el Balón de Oro 2025, el premio individual más prestigioso del fútbol mundial. La gala, organizada por la revista France Football, tendrá lugar en el Teatro du Châtelet de París a partir de las 16 horas, con transmisión de ESPN para toda Latinoamérica.
Los grandes favoritos a quedarse con el galardón son Ousmane Dembele, figura del PSG, elegido mejor jugador de la Champions y de la liga francesa, y Lamine Yamal, el joven crack del Barcelona que muchos comparan con Lionel Messi. Entre los argentinos se destacan Lautaro Martínez (Inter) y Alexis Mac Allister (Liverpool), aunque con pocas chances reales de consagrarse. Afuera quedó Enzo Fernández, campeón del Mundial de Clubes con Chelsea.
En un segundo escalón aparecen otros aspirantes como Cole Palmer, figura del Chelsea, Mohamed Salah, goleador histórico extranjero en la Premier, junto a Kylian Mbappé, Harry Kane, Vitinha y Raphinha.
En tanto, el arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez buscará retener por tercera vez consecutiva el Trofeo Yashin al mejor arquero, aunque el principal candidato es el italiano Gianluigi Donnarumma, campeón de la Champions con PSG y reciente refuerzo del Manchester City.
La edición 69 del premio suma tres nuevas categorías femeninas: Trofeo Yashin, Trofeo Gerd Müller y Trofeo Kopa. En total, se entregarán 13 galardones, entre ellos el Balón de Oro masculino y femenino, el Trofeo Johan Cruyff al mejor DT, el Premio Sócrates y el reconocimiento al Club del Año.
El sistema de votación se mantiene con un jurado internacional de periodistas deportivos de los países mejor posicionados en el ranking FIFA. Cada uno elige a sus cinco candidatos, otorgando puntos del 6 al 1. El futbolista con mayor puntaje se lleva el trofeo dorado.
