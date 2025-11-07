El Banco Nación activó una promoción nacional con 30% de devolución en compras en McDonald’s, válida en todos los locales del país hasta el 30 de noviembre de 2025. La propuesta busca incentivar los pagos digitales y ofrecer un alivio en consumos cotidianos, especialmente para quienes utilizan el celular como principal medio de pago.

Según informó la entidad, el beneficio aplica a usuarios de tarjetas Mastercard del Banco Nación que operen a través de la app MODO BNA+. Para acceder al reintegro, el cliente debe escanear el código QR de MODO en el comercio o usar la función de NFC en teléfonos Android. El reintegro se acredita como ajuste de crédito en el resumen de la tarjeta, dentro del mismo cierre o en los dos siguientes.

El tope de devolución mensual es de $10.000, y una vez alcanzado, el resto de las compras se cobra sin descuento. La promoción está dirigida a consumidores individuales, no a comercios, y sólo es válida en locales adheridos. Por eso, el banco recomienda verificar la adhesión en la aplicación antes de realizar la compra.

La modalidad presencial exige que el pago se realice mediante MODO BNA+, y en algunos casos también se aceptan pedidos online. El banco aclara que no se responsabiliza por la calidad de los productos ofrecidos por los comercios participantes.

Entre los consejos prácticos, el BNA sugiere mantener la app actualizada, activar el NFC, confirmar la aceptación del QR del local y conservar el comprobante. Además, quienes compartan gastos pueden dividir el pago en operaciones distintas para aprovechar mejor el tope de reintegro.

La promoción funciona todos los días del mes y apunta a fomentar los pagos digitales en consumos cotidianos, sin necesidad de cupones ni códigos adicionales. De esta forma, una salida rápida o un café de paso pueden costar menos, en un contexto en el que los descuentos bancarios vuelven a ganar protagonismo en la planificación diaria del gasto.