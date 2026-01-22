Un nuevo parte médico oficial informó que Bastián, de 8 años, permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado tras el accidente ocurrido el pasado 12 de enero en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar. El niño sufrió múltiples lesiones, incluidas cerebrales y cervicales severas, y está bajo estricto control médico en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata.

Durante la tarde del miércoles, los especialistas intentaron retirar de manera programada el respirador para evaluar si podía respirar por sus propios medios, pero detectaron una ausencia de respiración espontánea de probable origen neurológico, por lo que fue necesario restablecer la asistencia respiratoria mecánica. En consecuencia, el equipo médico solicitó una interconsulta con otorrinolaringología para programar una traqueotomía que garantice una vía aérea más estable.

Los nuevos estudios complementarios, incluidos exámenes por resonancia magnética del cerebro y de la columna cervical, confirmaron la presencia de lesiones severas producto del impacto, lo que mantiene en alerta al equipo de neurología, neurocirugía y terapia intensiva que sigue evaluando la evolución del paciente.

El accidente que dejó a Bastián en este difícil estado fue un choque entre un UTV y una camioneta Amarok, cuando el nene viajaba con su familia en el vehículo recreativo en la zona de médanos. Tras el siniestro, fue reanimado en el lugar y trasladado primero al Hospital de Pinamar, donde fue intervenido quirúrgicamente varias veces antes de ser derivado a Mar del Plata en helicóptero sanitario.

La familia y la comunidad siguen conmovidas y en vilo por su evolución, mientras el equipo médico trabaja para estabilizar su estado y evaluarlo de forma contínua, y los médicos buscan asegurar que la intervención sea lo más beneficiosa posible para su recuperación.