La salud de Bastián Jerez, de 8 años, continúa siendo delicada y bajo pronóstico reservado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, tras el grave accidente ocurrido el 12 de enero en la zona de médanos de Pinamar.

Los médicos decidieron que el niño sea sometido a una traqueotomía, una intervención quirúrgica que consiste en realizar una abertura directa en la tráquea para asegurar una vía respiratoria más estable, luego de que no lograra respirar por sus propios medios cuando intentaron retirarle el respirador artificial.

Ese intento de retirar el respirador formaba parte de una evaluación para determinar si podía mantener la respiración espontánea. Al evidenciarse falta de respiración autónoma de probable origen neurológico, los profesionales consideraron que la traqueotomía era necesaria para el sostenimiento de su cuadro clínico y la asistencia ventilatoria a largo plazo.

El procedimiento (que suele requerir especialización en otorrinolaringología) busca ofrecer una vía respiratoria directa y más segura cuando la respiración natural no es posible por daño neurológico o respiratorio grave, reduciendo la dependencia del respirador mecánico tradicional.

El diagnóstico médico también confirmó que Bastián presenta lesiones cerebrales y cervicales severas, producto del impacto del choque entre un UTV y una camioneta Amarok, lo que complica su evolución y mantiene a los equipos de neurocirugía, neurología y terapia intensiva en seguimiento estricto de su caso.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias informaron que el menor permanece bajo estricto control médico y se realizan estudios complementarios para evaluar su estado neurológico, mientras la familia y el equipo médico aguardan la respuesta tras la intervención programada.