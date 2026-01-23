Uriel Koos y su madre denunciaron públicamente haber sido víctimas de una presunta estafa procesal relacionada con el tradicional edificio ubicado en la esquina de Laprida y Mendoza, en el microcentro de la ciudad. Según manifestaron, se trata de un entramado judicial mediante el cual se habrían embargado derechos hereditarios sin considerar el valor real de los inmuebles involucrados.

Koos afirmó que el proceso judicial avanzó con un embargo sobre derechos hereditarios en el marco de una sucesión intestada, sin una tasación individual ni precisa de cada propiedad. En ese contexto, sostuvo que se habría montado una subasta y que actualmente existirían intentos de toma de posesión del edificio, lo que calificó como un “atropello” y una “falta de respeto”.

De acuerdo al testimonio, el conflicto se originó a partir de una operación de compraventa realizada con la inmobiliaria Lara Propiedades, cuya titular sería la Dra. Nelly Lanteri de Lara, junto a su hijo Leonardo Darío Lara. Según relató, su madre adquirió una vivienda y la inmobiliaria se comprometió a gestionar un préstamo, el cual aseguran fue cobrado por la empresa, entregándose luego el inmueble.

Sin embargo, Koos denunció que posteriormente habrían aparecido documentos apócrifos y maniobras que, según su versión, indujeron a error a magistrados intervinientes, con el objetivo de generar una deuda inexistente y avanzar sobre la propiedad de varios inmuebles, incluido el edificio céntrico.

Además, afirmó que desde el año 2007 la inmobiliaria habría venido percibiendo alquileres de locales y propiedades vinculadas al grupo familiar, incluso pagos realizados a través de juzgados laborales, y que también habría administrado los inmuebles durante años.

La familia aseguró contar con documentación y expedientes para respaldar su denuncia, y reclamó la revisión de resoluciones judiciales, embargos y mandamientos de toma de posesión. “Pedimos seriedad en el proceso y que las autoridades revisen el caso”, expresó Koos, quien insistió en que se trata de un presunto abuso del derecho y un fraude procesal.