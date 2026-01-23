Muerte de la ciclista de Pocito: para Fiscalía el camionero tuvo la culpa y estaba drogado

La Justicia formalizó la investigación penal contra el camionero imputado por el siniestro vial ocurrido en el departamento Pocito, en el que perdió la vida una mujer que circulaba en bicicleta. El Ministerio Público Fiscal atribuyó la responsabilidad del hecho al conductor del camión, al considerar que fue quien realizó la maniobra que desencadenó el impacto fatal. La causa fue encuadrada de manera provisoria como un homicidio agravado y se estableció un plazo de doce meses para el desarrollo de la investigación.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía en audiencia, el hecho ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, cuando tanto el camión como la bicicleta circulaban por calle Mendoza en sentido norte. Al llegar a la intersección con calle Independencia, el conductor del rodado de gran porte intentó realizar un giro, lo que provocó el encierro de la ciclista. “El camión efectuó una maniobra de giro que encerró a la bicicleta, generando que la señora Bentrice sufriera lesiones de extrema gravedad como consecuencia del siniestro, las cuales derivaron en su fallecimiento inmediato”, explicó en conversación con DIARIO HUARPE la ayudante fiscal Victoria Martin.

Publicidad

En el tercer tramo de la audiencia, el Ministerio Público confirmó que el conductor dio positivo en cocaína tras los análisis de rigor. “El resultado de alcoholemia del imputado fue negativo, mientras que el estudio toxicológico arrojó resultado positivo para cocaína”, indicó Martin, quien además aclaró que en el caso de la víctima tanto la alcoholemia como la toxicología dieron resultado negativo, descartando la presencia de alcohol o sustancias psicoactivas en la ciclista fallecida.

La acusación fue respaldada por un conjunto de elementos probatorios incorporados al expediente judicial. “Los hechos se encuentran acreditados a partir de entrevistas a testigos presenciales, registros de cámaras de seguridad, croquis del lugar, inspección ocular, informes elaborados por la División Criminalística y el protocolo de autopsia”, detalló la representante del Ministerio Público, al fundamentar el avance de la investigación formal contra el imputado por la muerte de una mujer en el departamento de Pocito.

Publicidad

En función de ese cuadro probatorio, el juez interviniente dispuso una serie de medidas procesales por el mismo plazo fijado para la investigación. “Se ordenó la promesa del imputado de someterse al proceso, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer de manera periódica ante la dependencia policial correspondiente”, precisó la ayudante fiscal durante su exposición.

Finalmente, se señaló que el imputado se desempeñaba como chofer de una empresa transportista y se encontraba en horario laboral al momento del siniestro. “La defensa manifestó que el conductor no logró visualizar a la señora Bentrice al momento de realizar la maniobra de giro”, concluyó la ayudante fiscal, al dar cuenta de los argumentos expuestos por la parte defensora durante la audiencia de formalización.