La credencial digital implementada en la Obra Social Provincia se transformó en una herramienta clave para detectar y sancionar a profesionales que cobran plus indebido a los afiliados. Así lo afirmó el interventor del organismo, Rodolfo Fasoli, quien aseguró que el nuevo sistema permite identificar con precisión cada prestación y actuar con mayor rapidez ante irregularidades.

Un sistema que deja registro

Fasoli explicó que la credencial digital incorpora un doble mecanismo de validación que no existe en el carnet físico. Cada vez que un afiliado asiste a una consulta, el sistema genera un token —un código de seguridad— que vincula esa práctica con el paciente en tiempo real.

“Esto nos da la pauta de cómo estamos dando una prestación, si la está recibiendo el paciente y a partir de ahí toda la secuencia de análisis que se puede hacer”, sostuvo el interventor. A diferencia de la credencial tradicional, que funciona con banda magnética y cuyos datos pueden copiarse, la modalidad digital impide que se facturen prácticas sin la validación efectiva del afiliado.

La batalla contra el plus

El foco principal de la herramienta está puesto en combatir el cobro de plus, una práctica que Fasoli calificó como “ancestral” dentro del sistema de salud. “Cuesta mucho batallar con eso, pero hemos reducido el problema y vamos a profundizar las medidas”, afirmó.

Según detalló, la credencial digital permite que el propio afiliado denuncie de inmediato si un profesional le exige un pago adicional. “El paciente puede informar: fui a tal doctor, está identificado con el token y me cobró diferencia. Ya no tengo que investigar más nada”, explicó. En esos casos, el prestador puede ser excluido del programa Fidelizado y quedar sujeto a sanciones administrativas.

Sanciones y denuncias judiciales

La digitalización también permitió detectar facturación de prácticas que los pacientes aseguraban no haber recibido. A partir de esas alertas, la obra social realizó auditorías internas y expulsó del padrón a tres prestadores del departamento Iglesia —dos médicos y un bioquímico— por irregularidades graves.

“Determinamos que habían cometido un fraude y realizamos la denuncia correspondiente ante la Justicia”, confirmó Fasoli. La causa ahora se encuentra en sede judicial, donde se determinarán eventuales responsabilidades penales.

El carnet físico seguirá vigente

Pese al impulso de la digitalización, el interventor aclaró que la credencial física continúa siendo válida para garantizar el acceso de personas mayores o con dificultades tecnológicas. Sin embargo, insistió en que el camino es profundizar los controles digitales.

“La credencial digital es un gran avance y hay que defenderla en todo momento”, concluyó Fasoli, convencido de que la trazabilidad de cada consulta es la herramienta más eficaz para transparentar el sistema y desalentar el cobro indebido de plus.