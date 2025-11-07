Beto Casella expresó su profunda indignación contra su colega Ángel de Brito luego de que este último anticipara públicamente cuál sería su futuro en televisión. Las diferencias de Casella con las autoridades de Canal 9 terminaron mal, llevando al conductor a rescindir su contrato después de casi 20 años de trabajo ininterrumpido. Si bien esta información no había trascendido de manera oficial, Ángel de Brito dio la noticia en X (anteriormente Twitter) y adelantó que su colega iba a comenzar a trabajar en América.

El conflicto se desató porque Beto Casella salió al aire en Bendita para desmentir completamente la información. El conductor de Bendita aclaró que, por ahora, no tenía nada firmado y sentenció: "Esperen a que yo tenga algo para contar. Por ahora, estoy acá". Pese a esto, De Brito insistió, lo que terminó de enojar a Casella.

El conductor de Bendita utilizó su cuenta de X para lanzar un dardo contundente contra De Brito. Casella fue tajante al señalar que "Me extraña mucho que gente de la industria no maneje estos códigos". Explicó que los traspasos de este tipo están "llenos de detalles pequeños" que deben ser hablados "uno a uno".

Casella destacó la importancia de la discreción en estos procesos:

Hay un ciclo que tiene que cuidar hasta fin de año, "poniéndole el mismo amor de siempre".

Hay marcas y auspiciantes comprometidos. Beto teme que los PNT que llegaron a Bendita por confianza en él puedan caerse si se confirma su salida antes de tiempo.

Hay panelistas involucrados.

Beto Casella afirmó que estos procesos necesitan "discreción, prolijidad, profesionalismo". A su entender, el anuncio de las cosas "debería ser el propio protagonista quien anuncie las cosas (por respeto a todo lo antes mencionado) en el momento que quiera y de la forma que desee". A su juicio, lo más prolijo hubiera sido esperar a que el programa terminara la temporada 2025 para comunicar todos los cambios.

A pesar de la desmentida de Casella, Ángel de Brito asegura que él ya tiene todo cerrado para comenzar el año próximo en América. Según De Brito, Beto haría un programa nocturno que se emitiría después de LAM.

Se ha rumoreado que Casella habría pedido que se modificara la grilla en América para poder desembarcar con su ciclo, restando media hora a su antecesor, lo que habría generado cierto resquemor entre ambos. Sin embargo, nada de esto está confirmado.